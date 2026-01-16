Palpeggia una studentessa 13enne bidello rinviato a giudizio per violenza sessuale

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bidello è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver molestato una studentessa di 13 anni e aver aggredito una 16enne. Le presunte violenze sono avvenute in ambito scolastico, e le indagini stanno approfondendo quanto accaduto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti nelle scuole.

Una studentessa 13enne palpeggiata e una 16enne afferrata per il collo, sono le accuse delle quali dovrà rispondere un bidello rinviato a giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bacia una studentessa minorenne e accarezza un’altra ragazza a scuola: bidello di Torino condannato per violenza sessuale

Leggi anche: Bidello “porcellone” chiede foto intime a minorenne di Paderno: rinviato a giudizio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

palpeggia studentessa 13enne bidelloPalpeggia una studentessa 13enne, bidello rinviato a giudizio per violenza sessuale - Una studentessa 13enne palpeggiata e una 16enne afferrata per il collo, sono le accuse delle quali dovrà rispondere un bidello rinviato a giudizio ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.