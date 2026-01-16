Palpeggia una studentessa 13enne bidello rinviato a giudizio per violenza sessuale

Un bidello è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver molestato una studentessa di 13 anni e aver aggredito una 16enne. Le presunte violenze sono avvenute in ambito scolastico, e le indagini stanno approfondendo quanto accaduto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti nelle scuole.

Il docente di Scienze biologiche è sotto processo. In aula la testimonianza dell’assegnista che lo denunciò e lascio l'Ateneo: «Palpeggiamenti continui, strusci, battute sessiste e inviti a partecipare a rapporti a tre e orge» - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.