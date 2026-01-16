Palpeggia una studentessa 13enne bidello rinviato a giudizio per violenza sessuale
Un bidello è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver molestato una studentessa di 13 anni e aver aggredito una 16enne. Le presunte violenze sono avvenute in ambito scolastico, e le indagini stanno approfondendo quanto accaduto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti nelle scuole.
Una studentessa 13enne palpeggiata e una 16enne afferrata per il collo, sono le accuse delle quali dovrà rispondere un bidello rinviato a giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
