Pallamano Cassano Magnago regola Brixen Südtirol nella nona giornata
Cassano Magnago ferma Brixen Südtirol nella nona avvincente giornata di Serie A1 202526. La squadra lombarda svetta sulle altoatesine, unica formazione a pieni punti alla vigilia del weekend appena concluso. Bressanone, in campo con ancora da effettuare il recupero contro Salerno, si inchina ai rivali al Pala Tacca. Cassano Magnago ottiene un successo importantissimo contro la squadra di Hubi Nössing dopo la sconfitta rimediata pochi giorni fa nel recupero dell’ottava giornat a contro l’AC Life Style Erice (29-23). Le siciliane hanno primeggiato anche quest’oggi senza particolari problemi contro Cellini Padova (25-36) rispettando alla perfezione il pronostico della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
