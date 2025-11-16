Basket - Serie B interregionale maschile Bcl cerca subito il riscatto a San Miniato

Rientra Pierini, ma Bcl perde Trentin che sarà assente insieme al lungodegente Simonetti. La classifica bisognerà guardarla a fine girone di andata, quando tutte le franchigie avranno lo stesso numero di partite giocate, con i vari turni di riposo che, ogni settimana, caratterizzano la "B" interregionale della division di Bcl che, oggi, ore 18 (arbitri Rossetti di Rosignano e Barbarulo di Vinci), al palasport di Fontevivo, a San Miniato, incontrerà l’Etrusca. Match, comunque difficile, con i pisani che, in casa, hanno sempre vinto sinora. Nella città del tartufo, dunque, c’è profumo di impresa per la truppa di coach Olivieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

