Pagheresti 850 euro per un caffè? A Dubai succede quasi ogni giorno per un motivo speciale

A Dubai, è possibile trovare un caffè che costa circa 850 euro, un prezzo elevato anche per gli standard internazionali. Nel cuore della città, presso il locale Julith, questa bevanda esclusiva rappresenta un’esperienza unica, riservata a chi cerca il massimo in termini di qualità e raffinatezza. Un esempio di come l’eccellenza possa tradursi in un investimento considerevole, offrendo un momento di lusso e distinzione.

Nel centro nevralgico di Dubai, presso il rinomato Julith, l'eccellenza ha raggiunto vette incredibili con la proposta della bevanda più cara del pianeta. Si chiama Nido 7 Geisha e per una sola tazzina il conto è di 850 euro. Non è una trovata pubblicitaria: i clienti sborsano questa somma per immergersi in un evento sensoriale totale, dove il contenuto della tazza è emblema di prestigio sociale e non solo semplice ristoro quotidiano. La materia prima arriva direttamente dalle terre dell'Hacienda La Esmeralda, situate sulle pendici del vulcano Barù, in Panama.

