Petardi contro auto e passanti | Succede ogni giorno nessuno interviene
Da diversi giorni, nel tardo pomeriggio, via Imbonati (zona Maciachini) sarebbe teatro di episodi ripetuti di lancio di petardi contro auto in transito e passanti. Lo segnalano alcuni residenti, che raccontano di una situazione quotidiana e sempre più preoccupante.Petardi tra le auto“Via Imbonati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In via Imbonati alcune persone incivili lanciano petardi in strada mentre transitano le auto: un comportamento irresponsabile e pericoloso che mette a rischio la sicurezza di tutti ed è assolutamente inaccettabile. - facebook.com facebook
