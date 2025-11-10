Come l’Italia rovina ogni giorno il suo caffè | tutto ciò che si nasconde dietro al rito quotidiano dell’espresso

Il rituale è sacro e imprescindibile, che si tratti di carburante per iniziare bene la giornata, di sfizio per impreziosire una pausa o di un punto esclamativo a chiusura di un pasto: il caffè in Italia è un’istituzione e il termine “ espresso ” viene adottato in tutto il mondo per richiamare gestualità e qualità del prodotto italiano. Di riflesso, lungo tutto la Penisola, da Nord a Sud, ci vantiamo di bere il miglior caffè al mondo, supportati da una narrazione popolare e culturale che così lo dipinge: ma siamo davvero sicuri? Parte da questo interrogativo il primo lavoro editoriale di Luca Bassi, giornalista freelance, social media manager e copywriter bergamasco, che ha condotto un’inchiesta dal titolo emblematico: “Come l’Italia rovina ogni giorno il suo caffè”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

