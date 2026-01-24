OVS assume 220 persone anche senza esperienza tra negozi uffici e logistica

OVS è alla ricerca di 220 nuovi collaboratori, anche senza esperienza, per negozi, uffici e logistica su tutto il territorio italiano. La recente campagna di selezione mira a coinvolgere candidati motivati e desiderosi di inserirsi in un'azienda in crescita. Le opportunità sono rivolte a persone interessate a sviluppare competenze nel settore retail e logistica, offrendo un’occasione di inserimento professionale in un contesto dinamico e strutturato.

OVS ha avviato una nuova e ampia campagna di selezione del personale che interessa l’intero territorio nazionale. Il gruppo, tra i principali operatori italiani nel settore dell’abbigliamento, è alla ricerca di nuove risorse da inserire sia nei punti vendita sia nelle strutture centrali e nei poli logistici. Le opportunità riguardano profili con esperienza, ma anche candidati senza precedenti occupazioni, inclusi giovani alla prima ricerca di lavoro. L’iniziativa si inserisce in una fase di consolidamento e sviluppo dell’azienda, che continua a puntare sull’ampliamento della rete commerciale e sul rafforzamento dell’organizzazione interna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

