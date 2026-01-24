Omicidio di La Spezia Atif era stato monitorato dalla Digos | A rischio di radicalizzazione religiosa

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di La Spezia, avvenuto tra studenti di origine straniera. Zouhair Atif, 19enne marocchino, era stato monitorato dalla Digos per rischio di radicalizzazione religiosa. L’indagine si concentra sui motivi dietro l’atto violento, che ha coinvolto il compagno di scuola Abanoub Youssef, egiziano copto. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione di giovani a rischio di radicalizzazione nel contesto scolastico.

Stanno emergendo nuovi dettagli sul radicalismo religioso dello studente marocchino 19enne Zouhair Atif: il ragazzo accusato di aver ucciso con una coltellata il compagno di scuola Abanoub Youssef, studente egiziano cristiano copto a La Spezia. L’elemento religioso derubricato nei racconti di questi giorni entra nella vicenda a pieno titolo. C’è stato un tempo nel 2024 in cui Zouhair Atif e ra stato monitorato dai poliziotti della Digos, perché ritenuto “a rischio di radicalizzazione religiosa”. Lo riporta “Il Secolo XIX”, precisando che gli accertamenti non portarono a nulla: “Quel rischio, in realtà, non c’era”, osserva una qualificata fonte investigativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La Spezia, Atif era stato monitorato dalla Digos perché "a rischio di radicalizzazione religiosa"A La Spezia, Atif era stato sottoposto a monitoraggio dalle autorità per sospetti di radicalizzazione religiosa.

Omicidio La Spezia, Atif era stato monitorato dalla Digos perché “a rischio di radicalizzazione”A La Spezia, Atif, studente monitorato dalla Digos per rischio di radicalizzazione, è stato coinvolto in un omicidio.

