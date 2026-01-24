Omicidio La Spezia Atif era stato monitorato dalla Digos perché a rischio di radicalizzazione

A La Spezia, Atif, studente monitorato dalla Digos per rischio di radicalizzazione, è stato coinvolto in un omicidio. Durante un compito in classe sul femminicidio, aveva espresso opinioni preoccupanti, che avevano portato le autorità a seguire il suo percorso. La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e sui segnali di allarme legati alla radicalizzazione tra i giovani.

C’è stato un tempo nel 2024 in cui Zouhair Atif, lo studente di 19 anni accusato di aver ucciso con una coltellata il compagno di scuola Abanoub Youssef a La Spezia, era monitorato dai poliziotti della Digos, perché ritenuto “a rischio di radicalizzazione religiosa”. Lo riporta “Il Secolo XIX”, precisando che gli accertamenti non portarono a nulla: “Quel rischio, in realtà, non c’era”, osserva una qualificata fonte investigativa. L’attività d’intelligence era scattata dopo che una docente della scuola aveva segnalato che l’alunno aveva parlato “di Islam in maniera piuttosto estrema”. Lo studente aveva fatto poi un compito in classe sul tema del femminicidio, in cui aveva espresso idee ritenute preoccupanti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segnalato per "rischio radicalizzazione". Il retroscena sul omicida di La SpeziaRecenti approfondimenti riguardano l'omicidio avvenuto presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

