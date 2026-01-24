La Spezia Atif era stato monitorato dalla Digos perché a rischio di radicalizzazione religiosa

A La Spezia, Atif era stato sottoposto a monitoraggio dalle autorità per sospetti di radicalizzazione religiosa. Le indagini, avviate dopo una segnalazione di un’insegnante riguardo a un linguaggio considerato estremo sull’Islam, non hanno portato a conclusioni definitive. La vicenda evidenzia le procedure di prevenzione adottate in situazioni di potenziale rischio, mantenendo comunque il rispetto della privacy e delle norme vigenti.

C'è stato un tempo nel 2024 in cui Zouhair Atif, lo studente di 19 anni accusato di aver ucciso con una coltellata il compagno di scuola Abanoub Youssef a La Spezia, era monitorato dai poliziotti della Digos, perché ritenuto "a rischio di radicalizzazione religiosa". Lo riporta "Il Secolo XIX", precisando che gli accertamenti non portarono a nulla: "Quel rischio, in realtà, non c’era", osserva una qualificata fonte investigativa. L’attività d’intelligence era scattata dopo che una docente della scuola aveva segnalato che l’alunno aveva parlato "di Islam in maniera piuttosto estrema"., Lo studente aveva fatto poi un compito in classe sul tema del femminicidio, in cui aveva espresso idee ritenute preoccupanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

