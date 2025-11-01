Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como | auto si schianta e si ribalta

Incidente in via Caravaggio, la strada che collega Fuorigrotta al Vomero: auto si ribalta. Traffico in tilt dopo la partita Napoli-Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it

