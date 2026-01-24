Oggi si disputa il match tra Real San Clemente e Torconca, in programma alle 15. Si tratta di un’anticipo importante per entrambe le squadre, con punti fondamentali in palio per la classifica. La partita rappresenta un’occasione per valutare lo stato di forma e le ambizioni di entrambe le formazioni in questa fase del campionato.

Ci sono punti decisamente pesanti oggi in palio nell’anticipo tra Real San Clemente e Torconca (calcio d’inizio alle 15). Un testacoda non di poco conto con la formazione cattolichina che dà la caccia alla vetta della classifica, con un solo punto di distacco dal Colinello che non oggi, ma domani, sarà impegnato sul campo del Verucchio. Incroci di fuoco sulla strada che porta al salto di categoria. Questione, quella dei quartieri nobili, che non interessa purtroppo al Real San Clemente che la classifica del girone H la chiude con soli sette punti messi insieme sin qui. Dall’altra parte il Torconca di passi falsi nelle 16 gare sin qui disputate ne ha commessi davvero pochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi il derby da testacoda tra Real San Clemente e Torconca

Leggi anche: Basket, sfida da testacoda a Pisa tra il CUS e Grosseto, capolista in Divisione Regionale

Hockey pista serie a2. Testacoda peril Roller, la Bdl ospita Montebello. Oggi parte la B col tra Minimotor e ScandianoL'hockey su pista riprende con il debutto della Serie A2 e l'inizio della Serie B.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lotta scudetto e Champions: da oggi al derby di Milano, i calendari a confronto; Sir Perugia, oggi il derby nel fortino della Lube; Il derby come misura del nuovo tennis italiano; Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 19 gennaio 2026: due sfide di Serie A e il derby calabrese.

Oggi il derby da testacoda tra Real San Clemente e TorconcaCi sono punti decisamente pesanti oggi in palio nell’anticipo tra Real San Clemente e Torconca (calcio d’inizio alle 15). ilrestodelcarlino.it

Calcio Prima e Seconda categoria. Bru.Borg-Ceparana derby da seguire: In palio punti in chiave salvezza»Il derby della Val di Vara tiene banco al giro di boa Prima categoria: oggi alle 16.30 al ‘Colombo’ di Beverino si affrontano Bru.Borg e Ceparana in una sfida molto importante nella lotta per la salve ... sport.quotidiano.net

La nostra intervista a Lorenzo Sonego dopo il derby azzurro di oggi contro Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

La nostra intervista a Lorenzo Sonego dopo il derby azzurro di oggi contro Lorenzo Musetti x.com