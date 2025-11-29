Basket sfida da testacoda a Pisa tra il CUS e Grosseto capolista in Divisione Regionale

Pisa, 27 novembre 2025 – Sfida da testacoda, domenica alle 18 al PalaCUS, tra il locale Cosmocare CUS Pisa e la GEA Grosseto, in occasione della decima giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Di fronte due formazioni con un percorso diametralmente opposto, la capolista GEA Grosseto, con una sola sconfitta in nove gare, ed il CUS del neo coach Giuntoli, fanalino di coda con una sola vittoria e sei sconfitte nelle ultime sei partite.. GEA GROSSETO – Il quintetto biancorosso, capitanato da Edoardo Furi, si è presentato ai nastri di partenza con una formazione rafforzata ed è già in grado, dopo circa un terzo della regular season, di poter recitare il ruolo di attore protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

