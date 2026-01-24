Nuove imprese e fondi per gli under 35 | al via i webinar per chi vuole mettersi in proprio

Creaimpesa Lab, il servizio di Cna Forlì-Cesena, ripropone i webinar gratuiti dedicati a giovani under 35 interessati a avviare una nuova impresa. Gli incontri forniscono informazioni utili sui fondi disponibili e i passaggi fondamentali per mettere in piedi un’attività imprenditoriale. Un’opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo del lavoro autonomo con supporto e orientamento pratico.

Tornano i webinar gratuiti di Creaimpesa Lab, il servizio di Cna Forlì-Cesena che accompagna aspiranti imprenditrici e imprenditori nell’apertura e sviluppo di nuove attività, sostenendoli in tutti i passi necessari a trasformare un’idea di partenza in un business di successo.Il primo.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

