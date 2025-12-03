Inps introduce un bonus per le nuove imprese guidate da giovani under 35 Chi può beneficiarne e in quali settori
I n Italia l’avvio di una nuova attività per gli under 35 è un terreno complesso: tra costi iniziali, incertezze economiche e un mercato del lavoro che fatica a stabilizzarsi, spesso, molte idee imprenditoriali restano sospese a metà strada o falliscono prima ancora di vedere la luce. In questo scenario poco roseo, prende, però, forma il nuovo bonus Inps per giovani imprenditori under 35, che cerca di alleggerire almeno parte del peso economico delle prime fasi di un’impresa nascente. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Bonus Inps per giovani imprenditori under 35, un incentivo che guarda al futuro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
