nuova astra illumina con i fari intelligenti

La nuova Opel Astra, presentata a Bruxelles, si distingue per la sua versatilità e innovazione. Offre una gamma completa di motorizzazioni, tra cui motori termici, mild hybrid a 48 Volt, plug-in hybrid e versione completamente elettrica. Questo modello combina efficienza, tecnologia e sicurezza, rappresentando una scelta versatile per chi cerca un’auto affidabile e moderna.

La nuova Opel Astra, presentata a Bruxelles, propone una gamma completa di propulsioni, che spazia dai motori termici efficienti alle soluzioni mild hybrid a 48 Volt, passando per plug-in hybrid e versione 100% elettrica. Quest’ultima segna un passo avanti rilevante, raggiungendo un’autonomia fino a 454 km WLTP, valore che amplia l’utilizzo quotidiano senza compromessi operativi. A supporto della transizione elettrica, Opel conferma per il 2026 una garanzia di 8 anni sui modelli a batteria, rafforzando la fiducia sul fronte della durata e dei costi di esercizio. La novità estetica più evidente riguarda il frontale Opel Vizor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Opel Astra, stilosa e hi-tech con i fari di ultima generazione. E anche elettrica – FOTOL’Opel Astra si presenta come un’auto elegante e all’avanguardia, dotata di tecnologie recenti come i fari di ultima generazione.

NUOVA OPEL ASTRA 2026: IL DESIGN CAMBIA VOLTO Linee più affilate, Vizor 3D illuminato e fari Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi La compatta tedesca si rinnova nello stile, mantenendo proporzioni ed eleganza che l’hanno resa un’icona. - facebook.com facebook

A Torino passerella italiana per la nuova Opel Astra. 4 tipi di alimentazione e 3 allestimenti, negli autosaloni da primavera #ANSAmotori #ANSA x.com