Nissan e Sonatus | una nuova alleanza per accelerare i veicoli intelligenti

Nissan e Sonatus hanno stretto una partnership strategica per accelerare lo sviluppo di veicoli intelligenti. La collaborazione tra il Nissan Technical Centre Europe e la società statunitense, specializzata in software per veicoli, segna un passo importante nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico.

(Adnkronos) – L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di sviluppo automobilistico entra in una fase decisiva grazie alla collaborazione tra Nissan Technical Centre Europe e Sonatus, realtà statunitense specializzata in software per veicoli. L’accordo segna un passo rilevante nell’evoluzione dei sistemi di collaudo, dove l’analisi in tempo reale dei dati di bordo diventa uno strumento centrale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#nissan Nissan Technical Centre Europe (NTCE), grazie alla collaborazione con Sonatus, è a lavoro per accelerare il processo di sviluppo dei veicoli.

Nissan collabora con Sonatus per utilizzare l'AI nello sviluppo dei veicoli. Abbassa i tempi di indagine e riduce la dipendenza dai veicoli di prova #ANSAmotori #ANSA