Numero chiuso sulle piste da sci? Un successo | code più brevi e meno infortuni

Il numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio si è dimostrato efficace, contribuendo a ridurre le code e a limitare gli infortuni durante il periodo di Capodanno. Dal 20 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, il sistema di gestione dinamica ha raggiunto gli obiettivi prefissati, garantendo un'esperienza più sicura e fluida per gli appassionati di sci, senza compromettere il rispetto delle normative e la qualità della vacanza.

Il "numero ideale" sulle piste da sci di Madonna di Campiglio funziona. Durante le nove giornate del periodo di Capodanno, dal 20 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, il sistema di gestione dinamica dei flussi ha centrato gli obiettivi prefissati: ridurre le code agli impianti, migliorare la sicurezza e garantire un'esperienza di qualità per ogni sciatore.

