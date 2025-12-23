Numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio | di cosa si tratta
Il carosello bianco di Madonna di Campiglio è pronto al debutto del “numero ideale” sulle piste da sci. Dal 28 dicembre al 5 gennaio, infatti, entrerà in vigore il tetto massimo di skipass giornalieri: non più di 15mila ticket. Lo scopo è quello di garantire tracciati meno affollati e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Madonna di Campiglio contro l’overtourism: numero chiuso sulle piste da sci a Natale e Carnevale - Madonna di Campiglio, nota meta turistica del Trentino, affronta l’overtourism invernale con una misura innovativa: durante le settimane di Capodanno (28 dicembre – 5 gennaio) e Carnevale (15 – 22 ... greenme.it
Madonna di Campiglio, piste da sci a numero chiuso a Natale, Capodanno e Carnevale. Ecco come funziona - La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta inaugura la stagione invernale 2025/26 puntando su innovazione, sicurezza e qualità dell’esperienza sciistica. affaritaliani.it
