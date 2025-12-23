Numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio | di cosa si tratta

Il carosello bianco di Madonna di Campiglio è pronto al debutto del “numero ideale” sulle piste da sci. Dal 28 dicembre al 5 gennaio, infatti, entrerà in vigore il tetto massimo di skipass giornalieri: non più di 15mila ticket. Lo scopo è quello di garantire tracciati meno affollati e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

