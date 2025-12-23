Madonna di Campiglio arriva il numero chiuso sulle piste da sci durante le festività natalizie

A Madonna di Campiglio, durante le festività natalizie, entrerà in vigore un sistema di accesso a numero chiuso sulle piste da sci, limitando i pass giornalieri a 15. Questa misura mira a gestire il flusso di visitatori e migliorare la qualità dell’esperienza sulle piste. La decisione riguarda la Perla delle Dolomiti, una delle mete più apprezzate per le vacanze invernali, garantendo maggiore sicurezza e comfort agli sciatori.

Madonna di Campiglio, via al tetto di sciatori sulle piste. Numero ideale a Capodanno. Come funziona - Non più di 15mila skipass giornalieri al dì: questa l’idea della perla trentina per arginare il sovraffollamento. repubblica.it