Madonna di Campiglio arriva il numero chiuso sulle piste da sci durante le festività natalizie
A Madonna di Campiglio, durante le festività natalizie, entrerà in vigore un sistema di accesso a numero chiuso sulle piste da sci, limitando i pass giornalieri a 15. Questa misura mira a gestire il flusso di visitatori e migliorare la qualità dell’esperienza sulle piste. La decisione riguarda la Perla delle Dolomiti, una delle mete più apprezzate per le vacanze invernali, garantendo maggiore sicurezza e comfort agli sciatori.
Nella Perla delle Dolomiti non oltre 15mila skipass giornalieri per arginare il fenomeno del sovraffollamento Una meta delle vacanze invernali diventa a numero chiuso. Madonna di Campiglio, che in queste festività natalizie prefigura il tutto esaurito, è pronta al debutto dell'ingresso contin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Madonna di Campiglio, numero chiuso sulle piste da sci a Natale e Capodanno
Leggi anche: Numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio: di cosa si tratta
Neve in arrivo sulla skiarea di Madonna di Campiglio; Fenomeno Après-ski, a St. Anton spunta una pistola a Campiglio due autisti aggrediti da un ubriaco. I sindacati: ''Senza sicurezza il personale si rifiuterà di coprire la tratta''; L'attrattiva del Natale sugli sci a Madonna di Campiglio; Nuova 'Maglia Fulmine' per la 3Tre numero 72: è tutto pronto per il grande slalom del 7 gennaio.
Madonna di Campiglio, via al tetto di sciatori sulle piste. Numero ideale a Capodanno. Come funziona - Non più di 15mila skipass giornalieri al dì: questa l’idea della perla trentina per arginare il sovraffollamento. repubblica.it
Madonna di Campiglio contro l’overtourism: numero chiuso sulle piste da sci a Natale e Carnevale - Madonna di Campiglio, nota meta turistica del Trentino, affronta l’overtourism invernale con una misura innovativa: durante le settimane di Capodanno (28 dicembre – 5 gennaio) e Carnevale (15 – 22 ... greenme.it
Dall'anno prossimo a Campiglio arriva il numero chiuso per gli sciatori - 15mila presenze giornaliere sulle piste: nei giorni clou verranno ridotti gli skipass giornalieri La stagione dello sci a Madonna di Campiglio non si è ancora ... rainews.it
Oltre la soglia dell'Alpen Suite Hotel, vi aspetta l'incanto di Madonna di Campiglio. Che siate amanti delle piste perfettamente battute della Skiarea o preferiate il silenzio dei boschi innevati da esplorare con le ciaspole, qui l'inverno è pura poesia. Dopo - facebook.com facebook
Si è conclusa da poco, a Madonna di Campiglio, la prima edizione italiana di SKInnovation - The innovation & startup festival on skis: 3 giorni di incontri, pitch e networking con protagonisti 200 accreditati tra aziende, imprenditori, startup e finanziatori. MP: @T x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.