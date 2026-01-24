Novak Djokovic il gesto-choc contro la raccattapalle | rischia la squalifica

Durante un match recente, Novak Djokovic è stato protagonista di un episodio che ha suscitato attenzione: un gesto nei confronti di una raccattapalle. La situazione potrebbe avere conseguenze, inclusa una possibile squalifica. L’atleta serbo ha avuto un rapporto complicato con l’Australia, già segnato dal suo rifiuto di vaccinarsi durante la pandemia, che gli aveva impedito di partecipare agli Australian Open.

Novak Djokovic non sembra avere un gran feeling con l'Australia. In piena epoca Covid al campione serbo era stato impedito di partecipare agli Australian Open perché non aveva fatto il vaccino. E oggi, invece, rischia una squalifica. Il motivo? Ha quasi colpito una raccattapalle durante un match. L'ex numero uno al mondo stava disputando il match contro Botic van de Zandschulp, poi vinto in tre set. Ma durante un momento di foga, nel tentativo di scaricare la pallina lontano ha quasi colpito la raccattapalle. Un gesto che avrebbe potuto mettere a repentaglio le sue speranze di vittoria nel torneo, dato che le ha quasi colpito la testa.

