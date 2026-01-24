Djokovic sfiora la squalifica agli Australian Open con il gesto sconsiderato verso una raccattapalle

Durante gli Australian Open, Novak Djokovic ha rischiato la squalifica dopo un gesto impulsivo nei confronti di una raccattapalle, con una pallina che è finita molto vicina a una giovane assistente. L'incidente ha attirato l'attenzione sull'importanza del comportamento corretto durante le competizioni, sottolineando come anche momenti di tensione possano avere conseguenze significative nel mondo dello sport.

Djokovic ha rischiato grosso nel match degli Australian Open contro van de Zandschulp, con una sua pallinata finita a pochi centimetri da una raccattapalle. Furioso, Novak Djokovic Colpisce una Palla che Sfiora una Raccattapalle. Pochi Centimetri e il Serbo Sarebbe Stato Escluso L'Australian Open 2026 ha rischiato di prendere una piega diversa il 24 gennaio.

