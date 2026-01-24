Novak Djokovic ha affrontato un momento di tensione durante il match a Melbourne contro Botic Van De Zandschulp, rischiando di ripetere le difficoltà degli US Open 2020. Nonostante un punteggio favorevole, il serbo è stato vicino a un episodio che avrebbe potuto compromettere la sua partecipazione. La sua prestazione si è conclusa con una vittoria in tre set, ma l’episodio ha ricordato i rischi legati alle regole e alle sanzioni nel mondo del tennis professionistico.

Novak Djokovic ha rischiato davvero grosso. Il fuoriclasse serbo non ha avuto grossi problemi, in realtà, a superare l’olandese Botic Van De Zandschulp, dopotutto il punteggio parla di un secco 6-3 6-4 7-6 per il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, ma in un momento ben preciso ha rischiato di rivivere i “fantasmi” degli US Open 2020. Di cosa stiamo parlando? In quella occasione, infatti, Nole, impegnato negli ottavi di finale contro lo spagnolo Carreno Busta, era stato squalificato per aver scagliato una pallina contro una giudice di linea, un gesto condannato dalla commissione arbitrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novak Djokovic ha rischiato la squalifica come agli US Open 2020! A Melbourne il rischio recidiva…

