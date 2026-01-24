Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27 | Nel cuore di Parma nel nome di Giuseppe Verdi

Nel cuore di Parma, il Club dei 27 si dedica a mantenere viva la memoria di Giuseppe Verdi, il celebre compositore nato a Busseto. Fondata da appassionati, questa società si impegna a preservare e condividere la storia e l’eredità del “Cigno di Busseto”, attraverso incontri e iniziative che celebrano il suo contributo musicale. Un punto di riferimento per chi desidera approfondire la vita e l’opera di Verdi nel rispetto della sua memoria.

La storica «società» di appassionati di Verdi che conserva la memoria del «Cigno di Busseto» nel racconto del suo presidente. I riti, i ritrovi, la promozione dell'opera nelle scuole e le visite nel «covo» verdiano dei più grandi musicisti del mondo.

