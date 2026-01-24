L'Ile-de-France si conferma un polo fondamentale per lo sviluppo del calcio francese, con molti dei recenti convocati nazionali provenienti dalla regione. Oltre a Mbappé e Maignan, numerosi giovani talenti si formano e crescono in questa area, che rappresenta un punto di riferimento per il talento emergente nel panorama sportivo nazionale. Un approfondimento sulla scena calcistica locale e sui giovani che stanno contribuendo alla crescita del calcio in Francia.

A prima vista è un campetto di periferia come tanti in Ile-de-France, la regione di Parigi. Siamo a Torcy, comune di 22mila abitanti, a un’ora di macchina a ovest dal cuore della capitale, traffico permettendo. A metà pomeriggio di un giorno d’autunno, nugoli di bambini e bambine rincorrono palloni. Il clima, all’Us Torcy, è allegro, ma si percepisce la differenza da una qualsiasi partitella in cortile, in piazza o per strada. Sul gioioso vocio di fondo spiccano le indicazioni degli allenatori che indirizzano con fermezza le azioni e si prodigano consigli che i piccoli aspiranti campioni applicano e ripetono disciplinatamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Mbappé e Maignan: reportage dall' Ile-de-France, dove crescono i fenomeni

