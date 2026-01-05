Francia | Ile de France paralizzata dalla neve 1000 km di coda

La regione dell'Ile-de-France si trova attualmente paralizzata da circa 1.000 km di code, causati dalla recente tempesta di neve. Le condizioni meteorologiche avverse hanno compromesso la circolazione stradale, creando notevoli disagi per residenti e pendolari. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di pianificare eventuali spostamenti con adeguate precauzioni.

Quasi mille km di ingorghi nella regione dell'Ile-de-France causati dalla tempesta di neve che ha colpito la regione. Lo riportano i media francesi citando il sito web di informazioni sul traffico Sytadin, che parla di circa 990 km di code. Intanto la Prefettura di Polizia di Parigi ha attivato il livello 3 del piano "Neve e Ghiaccio" che vieta la circolazione dei veicoli commerciali di peso superiore a 3,5 tonnellate sulle strade principali e limita la velocita' a 80 kmh per tutti gli utenti della strada. La Prefettura di Parigi ha emesso un avviso a mezzogiorno per avvisare gli utenti della strada "che possono farlo di tornare a casa prima o di posticipare il viaggio, se possibile".

Forte nevicata a Parigi, traffico paralizzato - la regione di Parigi, a causa delle abbondanti nevicate che stanno toccando oggi la capitale di Francia e il suo sconfinato hinterland. ilsole24ore.com

Meteo Francia: allerta neve e ghiaccio in Île-de-France il 7 febbraio 2025 – Rischio gelo su Parigi e dintorni - Secondo Météo France, un’ondata di aria gelida sta investendo il nord- meteogiornale.it

