Tour de France 2026 Van Aert si prenota | Ma non dipende solo da me
Roma, 3 novembre 2025 - La stagione su strada è finita già da qualche settimana e, al contempo, quella del ciclocross si è avviata più o meno nello stesso periodo: il minimo comune denominatore dei due mondi si chiama Wout Van Aert, prontamente sollecitato sulle sue condizioni in vista della partecipazione al calendario delle corse nel fango. Le dichiarazioni di Van Aert. Il verdetto, emesso sulle colonne di Sporza, lascia presagire agli appassionati un altro po' di attesa prima di rivedere il proprio beniamino di scena nelle gare più adrenaliniche dell'inverno. "Oggi le mie gambe sono buone abbastanza per un criterium, ma non per una gara di ciclocross. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
