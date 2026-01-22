Morte di Paolo Mendico | Sospensione di tre giorni per la preside

La Flc Cgil ha comunicato che la dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi sarà sospesa per tre giorni, a seguito di un procedimento disciplinare avviato dopo il suicidio di Paolo Mendico, alunno della scuola. La decisione si inserisce in un contesto di verifiche relative alla gestione della situazione e alle responsabilità eventualmente attribuibili alla dirigente.

La Flc Cgil rende noto che "la dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi ha ricevuto la disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio a conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di un alunno della sua scuola, il giovane Paolo Mendico, avvenuto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorniUna studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico.

Suicidio Paolo Mendico, sospesa la preside. FLC CGIL: “Il Ministero cercava un colpevole a tutti i costi”Il Ministero ha sospeso temporaneamente la preside del liceo Pacinotti in seguito al suicidio di Paolo Mendico, suscitando critiche della FLC CGIL.

