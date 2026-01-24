Non posso portare questo peso a lungo Ma non l’ho ancora superato | Louis Tomlinson commovente nel brano inedito Dark to light dedicato a Liam Payne

“How Did I Get Here?” è il titolo dell’ultimo album di Louis Tomlinson, pubblicato ieri venerdì 23 gennaio. Il progetto discografico è stato anticipato dai brani “Lemonade” e “Palaces” e dal nuovo singolo “Imposter”, scritto da Louis con Nico Rebscher e Dave Gibson, con un testo che esprime la sindrome dell’impostore avvertita da Louis, che non si sente degno di nulla. “Non riesco a togliermi dalla testa questa sensazione, di essere l’impostore. Non so più chi sono veramente”, canta l’artista. Nella tracklist però c’è un altro brano che non è passato inosservato e si intitola “Dark to Light”. Una canzone intensa che parla della perdita e che i fan hanno subito collegato alla morte dell’ex collega e amico Liam Payne, morto nell’ottobre 2024 dopo essere caduto dal balcone di un hotel al CasaSur di Buenos Aires, in Argentina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

