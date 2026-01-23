Louis Tomlinson ex One Direction ha dedicato una canzone a Liam Payne | Non posso portare questo peso a lungo

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne, scomparso nel ottobre 2024, nel suo nuovo album

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha voluto ricordare Liam Payne, scomparso a ottobre 2024, nel suo nuovo album "How did I get there". Nella traccia "Dark To Light" ci sono più riferimento al suo vecchio compagno di band, tra cui un omaggio a un tatuaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Per il nuovo tour, Louis Tomlison ha scelto di non inserire nella scaletta i brani degli One Direction: i motiviPer il suo nuovo tour primaverile, Louis Tomlinson ha deciso di non includere nella scaletta i brani degli One Direction.

Louis Tomlinson reveals Niall Horan told the One Direction members that Liam Payne died #shorts

