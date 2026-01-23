Louis Tomlinson ex One Direction ha dedicato una canzone a Liam Payne | Non posso portare questo peso a lungo

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne, scomparso nell’ottobre 2024. La traccia, inserita nel suo nuovo album

Per il nuovo tour, Louis Tomlison ha scelto di non inserire nella scaletta i brani degli One Direction: i motiviPer il suo nuovo tour primaverile, Louis Tomlinson ha deciso di non includere nella scaletta i brani degli One Direction.

