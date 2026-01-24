Noi Moderati congresso e nomina | La Bruna alla guida del partito in Provincia

Si è svolto ieri il congresso provinciale di Noi Moderati a Forlì-Cesena, segnando un momento importante per il rafforzamento del partito nella regione Emilia-Romagna. Durante l'incontro, è stata nominata La Bruna come nuova guida del gruppo provinciale, consolidando così la presenza e l'organizzazione locale di Noi Moderati.

Si è svolto ieri pomeriggio, venerdì, il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, un momento definito "fondamentale" per il consolidamento del partito in Emilia-Romagna. Hanno presieduto l'assemblea l'onorevole Giuseppe. Ieri pomeriggio si è svolto il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, un passaggio importante per il rafforzamento del partito nella regione Emilia-Romagna.

