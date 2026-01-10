L' ingresso di Cardia in Noi Moderati salutato da tanti sostenitori del cdx | Partito più affine ai miei valori

Mario Cardia ha deciso di proseguire il suo impegno nel centrodestra reggino aderendo a Noi Moderati, senza problemi con la Lega. La sua scelta è stata accolta positivamente da numerosi sostenitori del centrodestra, che lo vedono come un candidato affine ai propri valori. Questa collaborazione rafforza l’unità della coalizione e conferma l’importanza di un dialogo aperto tra le diverse forze politiche del territorio.

Villa Borghese a suon di Nordic Workout! Domenica 11 gennaio Villa Borghese, Largo Pablo Picasso, dentro il parco – ingresso da viale delle Belle Arti Difficoltà medio-facile – allenamento cardio-tonico per chi ha una preparazione fisica media - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.