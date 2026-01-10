L' ingresso di Cardia in Noi Moderati salutato da tanti sostenitori del cdx | Partito più affine ai miei valori
Mario Cardia ha deciso di proseguire il suo impegno nel centrodestra reggino aderendo a Noi Moderati, senza problemi con la Lega. La sua scelta è stata accolta positivamente da numerosi sostenitori del centrodestra, che lo vedono come un candidato affine ai propri valori. Questa collaborazione rafforza l’unità della coalizione e conferma l’importanza di un dialogo aperto tra le diverse forze politiche del territorio.
Nessun problema con la Lega, ma Mario Cardia ha scelto di continuare il percorso politico nel centrodestra reggino con un altro partito della coalizione, Noi Moderati. Una “scelta personale” di cui il consigliere comunale ha parlato stamattina all'hotel Excelsior, dove giornalisti, colleghi e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, ufficiale l’ingresso di Mario Cardia in Noi Moderati - REGGIO CALABRIA Grande partecipazione questa mattina all’Hotel Excelsior per la conferenza stampa di Mario Cardia, che ha ufficializzato il suo ingresso in Noi Moderati, restando all’interno della coa ... corrieredellacalabria.it
