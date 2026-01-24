No non è stato uno squalo toro a uccidere il bambino di 12 anni a Sydney | la specie coinvolta

Recentemente, si è diffusa la notizia dell’attacco che ha causato la morte di Nico, un bambino di 12 anni a Sydney. Mentre molti media hanno riferito che l’attacco fosse stato compiuto da uno squalo toro, le evidenze indicano che la specie coinvolta fosse diversa. Questa precisazione è importante per comprendere meglio l’incidente e le dinamiche degli incontri tra esseri umani e predatori marini.

Nico, un bambino di 12 anni, è stato attaccato e ucciso da uno squalo innanzi alle acque di Sydney. Su molti media si legge che l'aggressione è stata compiuta da uno squalo toro, ma la specie coinvolta è quasi certamente un'altra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bambino attaccato da uno squalo a Sydney, ferite gravissime alle gambe: “È in condizioni critiche”Un bambino di 12 anni è stato vittima di un attacco di squalo a Nielsen Park, est di Sydney.

Attacco di squalo nel porto di Sydney: muore in ospedale un ragazzo di 12 anniUn incidente grave si è verificato nel porto di Sydney, dove un ragazzo di 12 anni è stato attaccato da uno squalo durante una nuotata.

«Nico era un ragazzo allegro, amichevole, sportivo, con uno spirito molto gentile e generoso. Era sempre pieno di vita, ed è così che lo ricorderemo». Sono le parole di Lorena e Juan, genitori di Nico Antic, il 12enne che era stato attaccato da uno squalo ment - facebook.com facebook

Un ragazzo di circa 13 anni è stato gravemente ferito alle gambe dopo essere stato azzannato da uno #squalo mentre nuotava nel porto di #Sydney, nei pressi di #SharkBeach, nel tardo pomeriggio. Soccorso dalla polizia e dai paramedici, è stato trasportat x.com