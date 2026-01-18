Bambino attaccato da uno squalo a Sydney ferite gravissime alle gambe | È in condizioni critiche

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 12 anni è stato vittima di un attacco di squalo a Nielsen Park, est di Sydney. Le ferite alle gambe sono gravi e il ragazzo è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale. La situazione resta critica, e le autorità stanno monitorando l’incidente per valutare eventuali misure di sicurezza nell’area.

