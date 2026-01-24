Attacco di squalo nel porto di Sydney | muore in ospedale un ragazzo di 12 anni

Un incidente grave si è verificato nel porto di Sydney, dove un ragazzo di 12 anni è stato attaccato da uno squalo durante una nuotata. L’intervento tempestivo dei soccorritori non è stato sufficiente a salvargli la vita. La notizia ha suscitato molta attenzione in Australia, evidenziando i rischi legati alle attività acquatiche nella zona.

Un drammatico episodio ha scosso l'Australia: un ragazzo di 12 anni ha perso la vita dopo essere stato attaccato da uno squalo nel porto di Sydney. L'aggressione risale allo scorso 18 gennaio, quando il giovane, Nico Antic, stava nuotando nelle acque di Vaucluse, nella zona orientale della città. Il ragazzo era stato gravemente ferito a entrambe le gambe e ricoverato in condizioni disperate. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, è deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate, come confermato dai genitori. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Guardian.

In Australia un 12enne muore dopo l'attacco di uno squalo. A Sydney è il terzo attacco letale da settembreIn Australia, un ragazzo di 12 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da uno squalo nel porto di Sydney.

In Australia un 12enne muore dopo l'attacco di uno squalo. A Sydney è il terzo attacco letale da settembreAntic è rimasto gravemente ferito domenica scorsa mentre si tuffava da una roccia per nuotare con gli amici in una baia della città ... msn.com

Australia, morto un 12enne che era stato attaccato da uno squaloL'attacco era avvenuto nel porto di Sydney lo scorso fine settimana. Il giovane, Nico Antic, stava lottando tra la vita e la morte dopo essere stato colpito ad entrambe le gambe il 18 gennaio su una ... tg24.sky.it

Un ragazzo di circa 13 anni è stato gravemente ferito alle gambe dopo essere stato azzannato da uno #squalo mentre nuotava nel porto di #Sydney, nei pressi di #SharkBeach, nel tardo pomeriggio. Soccorso dalla polizia e dai paramedici, è stato trasportat x.com