Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco | arrestato il conducente in fuga
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto nella notte e la morte dell’agente Aniello Scarpati. Un tragico incidente stradale ha sconvolto Torre del Greco (Napoli) nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Un agente di Polizia di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Portici e capo pattuglia della volante, ha perso la vita durante il servizio. L’episodio si è verificato intorno alle 2 di notte in viale Europa, quando la volante della Polizia si è scontrata frontalmente con una BMW X4 che procedeva a velocità elevata. L’urto è stato violentissimo: l’auto di servizio è precipitata in un dirupo vicino ai binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Tg2. . Un poliziotto morto e un altro gravemente ferito a #TorredelGreco dopo uno scontro della volante con un suv: il conducente fugge. Altro incidente nel barese, muore un venticinquenne. Al #Tg2Rai ore 13,00 #1novembre - facebook.com Vai su Facebook
Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: chi era il 47enne e il cordoglio delle istituzioni - Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: il coraggio quotidiano delle forze dell’ordine e il cordoglio delle istituzioni. Da notizie.it
Poliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Secondo today.it
Torre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Lo riporta ilsussidiario.net