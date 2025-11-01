Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco | arrestato il conducente in fuga

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto nella notte e la morte dell’agente Aniello Scarpati. Un tragico incidente stradale ha sconvolto Torre del Greco (Napoli) nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Un agente di Polizia di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Portici e capo pattuglia della volante, ha perso la vita durante il servizio. L’episodio si è verificato intorno alle 2 di notte in viale Europa, quando la volante della Polizia si è scontrata frontalmente con una BMW X4 che procedeva a velocità elevata. L’urto è stato violentissimo: l’auto di servizio è precipitata in un dirupo vicino ai binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

