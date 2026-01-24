Neres verso lo stop lungo | operazione sempre più probabile

Neres potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico a causa di un infortunio che lo tiene lontano dal campo. La possibilità di uno stop prolungato si fa sempre più concreta, influenzando la preparazione e le strategie del Napoli. La situazione, già complicata dall’assenza di altri giocatori, richiede attenzione e valutazioni accurate da parte dello staff medico e tecnico.

L’infermeria continua a condizionare il cammino del Napoli e a complicare i piani di Antonio Conte. L’ultimo caso riguarda David Neres, rientrato dall’Inghilterra e ancora in attesa di un quadro clinico definitivo sul problema alla caviglia sinistra che lo ha fermato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’esterno brasiliano dovrà sottoporsi a ulteriori valutazioni per stabilire quale percorso intraprendere. Lo scenario resta aperto, ma una certezza c’è già: sia in caso di intervento chirurgico sia optando per una terapia conservativa, lo stop sarà comunque lungo e pesante. Neres, uno degli uomini che avevano cambiato il volto della stagione azzurra con giocate e strappi decisivi, sarebbe orientato a scegliere la soluzione più radicale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Camarda verso l'operazione alla spalla: stop lungo e stagione in bilicoFrancesco Camarda, giovane attaccante del Lecce in prestito dal Milan, si prepara a un intervento chirurgico alla spalla, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite.

Inter, frenata su Mlacic: operazione verso lo stopL'operazione di mercato tra Inter e Mlacic sembra in fase di rallentamento.

