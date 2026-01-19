Inter frenata su Mlacic | operazione verso lo stop

L’operazione di mercato tra Inter e Mlacic sembra in fase di rallentamento. Secondo le ultime notizie, il giocatore non sarebbe completamente convinto del trasferimento e preferirebbe intraprendere un percorso di crescita più graduale, evitando un ingresso immediato in un ambiente ad alta pressione come quello nerazzurro. La situazione potrebbe portare a una revisione delle trattative, segnando una possibile battuta d’arresto per l’affare.

L’operazione Mlacic-Inter si avvia verso una brusca frenata: secondo le ultime indicazioni emerse in ambienti di mercato, il giocatore non sarebbe convinto della destinazione nerazzurra e starebbe valutando un percorso di crescita più graduale, lontano da un salto immediato in un contesto ad alta pressione come quello milanese. Inter, dubbi sul progetto e cambio di rotta. Il segnale è arrivato nelle ultime ore attraverso l’analisi di Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il quadro che emerge racconta di una trattativa ormai fortemente compromessa. Mlacic, infatti, non sarebbe pienamente allineato con il progetto dell’ Inter, ritenuto forse troppo impegnativo in questa fase della carriera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Mercato Inter, occhi su Mlacic e Valincic: operazione alla Sucic? La rivelazione di Naletilic

L’Inter guarda con interesse a Mlacic e Valincic, ipotizzando un’operazione simile a quella di Sucic. Secondo quanto rivelato da Naletilic, la società potrebbe valutare strategie di mercato rivolte a giovani talenti, mantenendo un approccio mirato e ponderato per rafforzare la rosa. Questa possibile direzione rappresenta una delle opzioni nel quadro delle future strategie di mercato dei nerazzurri.

Mlacic all’Inter, l’operazione si complica: cosa succede - Inter è più no che sì, l’operazione è praticamente saltata, il giocatore è alla ricerca di un progetto sportivo diverso che lo possa accogliere per il futuro”, ha concluso Moretto. passioneinter.com