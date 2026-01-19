Francesco Camarda, giovane attaccante del Lecce in prestito dal Milan, si prepara a un intervento chirurgico alla spalla, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite. La decisione potrebbe prolungare il suo stop e mettere in forse la ripresa della stagione. La sua condizione rimane in bilico, con un futuro ancora da valutare attentamente.

La stagione di Francesco Camarda rischia una brusca frenata: l’attaccante classe 2008, di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico alla spalla dopo un infortunio che lo ha già costretto a saltare le ultime tre gare contro Parma, Inter e Milan. Le prime stime parlavano di uno stop breve, ma gli accertamenti hanno ridimensionato l’ottimismo iniziale. Il dolore persistente e la natura del problema hanno portato il giocatore a optare per una soluzione definitiva. L’operazione alla spalla è tra le più delicate in ambito sportivo e comporta tempi di recupero significativi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Camarda verso l’operazione alla spalla: stop lungo e stagione in bilico

Lecce, stop Camarda: trauma alla spallaFrancesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha subito un infortunio alla spalla che ne ha determinato l’assenza dalle prossime partite.

