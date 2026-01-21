A Fratta Terme, la partita tra Fratta Terme e Spal è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche il 6 gennaio, interrompendo il campionato di girone B. A distanza di due settimane, la Spal cerca di ottenere un risultato positivo in trasferta, proseguendo il proprio cammino nel torneo. La squadra si prepara a riprendere il ritmo e affrontare con determinazione le prossime sfide.

Sono passati 15 giorni dal 6 gennaio, quando la neve ha fermato la partita tra Fratta Terme e Spal, e tutte le altre del girone B. Stavolta – oggi alle 20,30 – si giocherà al centro sportivo Spazzoli di Fratta Terme e non allo stadio Morgagni di Forlì, e anche se nel frattempo si sono disputate altre due giornate la situazione in campionato di fatto non è cambiata. Continua a comandare la classifica il Mezzolara con due punti di vantaggio sulla squadra di Di Benedetto, che rispetto a una settimana fa però ha fatto il pieno di autostima e ottimismo qualificandosi alla finale di Coppa Italia regionale e soprattutto imponendosi in maniera autorevole sul campo del Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Fratta Terme rientra Senigagliesi. La Spal cerca un altro squillo esterno

Fratta Terme sogna un’impresa bis. "A differenza del match di andata, la Spal non ci sottovaluterà più. E ora avrà anche giocatori diversi»A Fratta Terme, frazione di Bertinoro, si respira ancora il ricordo del match di fine agosto allo stadio Mazza.

Leggi anche: Eccellenza: pareggio 2-2 fra l’ex spal e sant’agostino. Il Mezzolara aspetta Russi e sogna il primato. Castenaso, operazione riscatto a Fratta Terme

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A Fratta Terme rientra Senigagliesi. La Spal cerca un altro squillo esterno; Il questore romagnolo valuterà se giocare senza tifosi spallini o se limitarne l’accesso per capienza limitata. Mercoledì a Fratta Terme: oggi si decide.

Quarta giornata del girone di ritorno per le nostre ragazze! Cesena Calcio a 5 Fratta Terme Martedì 20 gennaio Cesena Ore 21.0 facebook