Il calciatore del Napoli, David Neres, si trova di fronte a un momento complicato della sua stagione, dopo aver affrontato recenti difficoltà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico, segnando un passaggio importante nel suo percorso. La sua condizione e i tempi di recupero saranno determinanti per il prosieguo della stagione della squadra partenopea.

"> David Neres è arrivato al bivio più delicato della sua stagione. Il dolore persistente al tendine della caviglia sinistra, dopo i consulti effettuati tra Castel Volturno e Londra, ha portato il fantasista brasiliano a valutare seriamente l’ipotesi dell’intervento chirurgico, una soluzione più invasiva ma anche più garantista sul piano del recupero. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la terapia conservativa consentirebbe un rientro in circa un mese e mezzo, mentre l’operazione allungherebbe i tempi fino a tre mesi, ma ridurrebbe il rischio di ricadute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: "Napoli, altri guai. Neres si opera"

Gazzetta dello Sport: “Napoli, quanti guai”Il Napoli sta affrontando un periodo difficile caratterizzato da diversi problemi e infortuni.

