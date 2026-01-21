NBA i risultati della notte Bene Fontecchio vittorie di Lakers e Houston

Nella notte NBA si sono disputate sette partite, con risultati che evidenziano l’ottimo rendimento di alcuni giocatori. Simone Fontecchio ha ancora una volta dimostrato il suo valore contribuendo alla vittoria dei Miami Heat contro i Sacramento Kings, con il punteggio di 130-117. Sono inoltre da segnalare le vittorie di Lakers e Houston, che si sono imposti nelle rispettive sfide.

Sono sette le partite della notte NBA. Ancora una buonissima prestazione dalla panchina di Simone Fontecchio, che dà il suo contributo nella vittoria dei Miami Heat sul campo dei Sacramento Kings per 130-117. Il giocatore italiano ha chiuso con 15 punti e 7 rimbalzi in 19 minuti di utilizzo, con Miami trascinata anche dai 25 punti di Bam Adebayo e dai 22 di Norman Powell. Con una clamorosa tripla doppia da 38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, Luka Doncic trascina i Los Angeles Lakers alla vittoria sui Denver Nuggets per 115-107. Dopo un pessimo primo tempo, chiuso sotto di quattordici punti, i Lakers subendo solo 36 punti nei successivi due quarti.

