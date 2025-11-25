' Ndrangheta cocaina dal Sudamerica su navi container 28 arresti in tutta Italia | il vertice era il clan dei Barbaro di Platì
Cocaina dal Sudamerica, attraverso navi container, fino in Lombardia per un valore di oltre 27 milioni di euro. E’ il centro di un’indagine che ha portato i finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ad eseguire un’ordinanza a carico di 28 indagati, 25 in carcere e 3 ai domiciliari, «appartenenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
