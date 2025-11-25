' Ndrangheta cocaina dal Sudamerica su navi container 28 arresti in tutta Italia | il vertice era il clan dei Barbaro di Platì I NOMI

Cocaina dal Sudamerica, attraverso navi container, fino in Lombardia per un valore di oltre 27 milioni di euro. E’ il centro di un’indagine che ha portato i finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ad eseguire un’ordinanza a carico di 28 indagati, 25 in carcere e 3 ai domiciliari, «appartenenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

