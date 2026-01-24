Naufragio del Bayesian parte causa ‘monstre’ | Tisg contro l’armatore

Il naufragio del Bayesian, avvenuto al largo delle coste siciliane nell'agosto 2024, rappresenta un episodio di particolare rilevanza nel settore marittimo. Recentemente, Tisg ha contestato l’armatore, evidenziando questioni legate alla causa principale dell’incidente. Questo evento solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sulle responsabilità nel trasporto marittimo, sottolineando l’importanza di analisi approfondite e di un approccio trasparente alle cause del disastro.

Viareggio, 24 gennaio 2026 – Il Bayesian naufragò al largo delle coste siciliane nell'agosto del 2024. Adesso a distanza di quasi un anno e mezzo da quella tragedia del mare in cui persero la vita l' armatore e altre persone che erano a bordo dello yacht, il gruppo Tisg di Carrara che fa capo all' imprenditore Giovanni Costantino, ha presentato il conto alla società armatrice. Il patron di Italian sea group Giovanni Costantino Un conto salatissimo, una richiesta danni per oltre 450 milioni di euro, una causa civile intentato a tutela del marchio Perini Navi – dove il veliero era stato costruito – che proprio il gruppo di Costantino aveva rilevato all'asta dopo il fallimento del colosso viareggino della nautica.

