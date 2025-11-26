Vacanze saltate per 174 persone | parte la causa contro l' agenzia di viaggi
BRINDISI - Presso il tribunale di Brindisi è partita la prima causa promossa da 13 nuclei familiari che il 13, 14 e 21 settembre 2025 sarebbero dovuti partire in crociera, ma non lo hanno mai fatto. Entra nel vivo l'azione legale intrapresa dall'associazione nazionale “Dalla parte del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
