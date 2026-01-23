The Italian Sea Group (TISG), ex Perini Navi, ha intentato una causa contro la società armatrice Revtom, chiedendo circa 456 milioni di euro per danni reputazionali ed economici legati a un calo nelle vendite. La società attribuisce l’incidente alla gestione operativa dell’unità, escludendo responsabilità sulla progettazione o costruzione dello yacht. La disputa evidenzia le implicazioni di gestione e reputazione nel settore nautico di lusso.

Nella causa odierna, con una richiesta risarcitoria quantificata in 400 milioni di sterline, The Italian Sea Group attribuisce la responsabilità dell’incidente alla cattiva gestione operativa dell’unità, escludendo profili di responsabilità legati alla progettazione o alla costruzione dello yacht. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, TISG (ex Perini Navi) fa causa a società armatrice Revtom, chiesti €456mln per “danni reputazionali ed economici” per calo vendite

