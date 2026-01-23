Bayesian TISG ex Perini Navi fa causa a società armatrice Revtom chiesti €456mln per danni reputazionali ed economici per calo vendite
The Italian Sea Group (TISG), ex Perini Navi, ha intentato una causa contro la società armatrice Revtom, chiedendo circa 456 milioni di euro per danni reputazionali ed economici legati a un calo nelle vendite. La società attribuisce l’incidente alla gestione operativa dell’unità, escludendo responsabilità sulla progettazione o costruzione dello yacht. La disputa evidenzia le implicazioni di gestione e reputazione nel settore nautico di lusso.
Nella causa odierna, con una richiesta risarcitoria quantificata in 400 milioni di sterline, The Italian Sea Group attribuisce la responsabilità dell’incidente alla cattiva gestione operativa dell’unità, escludendo profili di responsabilità legati alla progettazione o alla costruzione dello yacht. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trump fa causa alla Bbc: chiesti 10 miliardi di danniDonald Trump ha intentato una causa contro la BBC, richiedendo 10 miliardi di dollari di danni.
Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di dollariDonald Trump ha intentato una causa contro la BBC, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari.
Naufragio Bayesian: TISG fa causa alla società armatrice per 400 milioni di sterlineThe Italian Sea Group ha promosso una causa civile in Sicilia contro la società armatrice del superyacht Bayesian, il comandante e due membri dell’equipaggio, sostenendo di aver subito pesanti perdite ... pressmare.it
La tragedia del Bayesian: ‘Yacht inaffondabili, pronti a difendere il marchio Perini’Viareggio, 23 agosto 2024 – Tutelare il marchio Perini. È quello che ha sempre fatto l’imprenditore Giovanni Costantino da quando The Italian Sea Group (Tisg), di cui è amministratore e fondatore, ha ... lanazione.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.