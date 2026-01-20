Scatta il giro di vite per disco e bar Il prefetto | Controlli a tappeto nei locali che organizzano eventi

Il prefetto ha annunciato un aumento dei controlli nelle discoteche e nei bar che organizzano eventi, per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative. Dopo il recente intervento a Rimini, si prevede una serie di verifiche approfondite in tutta la regione, con controlli a tappeto che coinvolgono le attività di intrattenimento pubblico. L’obiettivo è mantenere un ambiente sicuro per cittadini e visitatori, rafforzando la presenza delle autorità nei luoghi di aggregazione.

Il blitz della polizia in un locale di Rimini (vedi l'articolo nella pagina a fianco) non resterà isolato. Dopo la tragedia della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, nel quale hanno perso la vita 40 ragazzi tra cui 6 italiani a causa del rogo scoppiato nel locale, la prefettura di Rimini prepara il giro di vite. "Ancora non abbiamo ricevuto disposizioni precise in merito da parte dal ministro dell'Interno – premette il prefetto Giuseppina Cassone – Ma quello che è accaduto in Svizzera è gravissimo. Una tragedia enorme che ci ha toccato tutti profondamente. Una disgrazia che ci impone la massima attenzione sul tema della sicurezza nei locali ".

