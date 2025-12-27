Cremonese Nicola | Napoli? Sappiamo che incontriamo una grande squadra dovremo essere abili a fare tutto bene

Alla vigilia della sfida contro il Napoli allo Zini, il tecnico della Cremonese Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: Il Napoli ha vinto diversi scontri diretti, ma nell’ultimo periodo ha perso con l’Udinese e pareggiato con il Cagliari in Coppa Italia. Cosa può prendere la Cremonese da queste ultime due?. “Se ogni tanto il Napoli lascia dei punti agli altri non dispiace, parliamo dei Campioni d’Italia e di una squadra che, insieme all’Inter, è tra le più attrezzate e organizzate della Serie A oltre ad avere un allenatore straordinario. Saranno anche galvanizzati dalla vittoria della Supercoppa, i numeri dimostrano le differenze che ci sono tra noi e una squadra che ha obiettivi così importanti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

